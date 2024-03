Perché Apple Watch non riceve notifiche? Ecco alcune possibilità

Se qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo spiegato come vedere l’elenco delle applicazioni su Apple Watch, quest’oggi ci soffermiamo su una problematica che potrebbe interessare qualche utente: la mancata ricezione delle notifiche.

Se di punto in bianco il vostro Apple Watch non inizia a ricevere le notifiche delle applicazioni, le possibili soluzioni sono poche.

La prima cosa che consigliamo di fare è infatti riavviare l’Apple Watch: nella maggior parte dei casi infatti potrebbe trattarsi di un problema di allineamento e tale procedura si potrebbe rivelare risolutiva.

Se anche questa soluzione non risolve, potete provare a riassociare l’Apple Watch: vi basterà spostarvi nell’applicazione Watch presente sul vostro iPhone, e quindi fare tap sullo smartwatch. A questo punto fate tap sull’apposito pulsante ed il gioco è fatto. Dopo aver dissociato l’Apple Watch, associatelo come avete fatto la prima volta.

Ovviamente, consigliamo anche di controllare le impostazioni delle notifiche e di indossare correttamente lo smartwatch: Apple Watch infatti se non è indossato correttamente e se non rileva il battito cardiaco, si blocca e si comporta esattamente come se non fosse sbloccato con il codice. Conseguentemente, ciò potrebbe provocare problemi con la corretta ricezione delle notifiche.

