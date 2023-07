Perché gli archeologi stanno cercando le ossa di questo leggendario elefantente?

Nel cuore verde dell'Inghilterra, in Gloucestershire, gli archeologi stanno cercando le ossa di un gigantesco elefante. Non si tratta di un pachiderma qualunque, ma di una leggenda della Gran Bretagna vittoriana, un gigante che faceva parte di un circo di animali esotici che girava il paese mostrando animali provenienti dalle terre lontane.

La leggenda racconta che uno di questi elefanti, appartenente allo spettacolo itinerante, fu sepolto nel 1891 nei dintorni di Kingswood, nel South Gloucestershire. La creatura sarebbe morta dopo aver mangiato delle foglie di tasso velenose e sarebbe stata sepolto nelle vicinanze del Tabernacolo di Whitefield o della Chiesa della Santissima Trinità.

Non esistono registri ufficiali della sua sepoltura, quindi la ricerca della sua enorme tomba è ampia e gli archeologi stanno utilizzando indagini geofisiche per scandagliare grandi aree di terreno. L'animale faceva parte del Menagerie di Bostock e Wombwell, di cui un giornale locale riportava la presenza nel South Gloucestershire nel febbraio 1891.

L'articolo descriveva Nancy, un bellissimo elefante di nove anni (a proposito, ma è vero che non dimenticano mai nulla?), quattro cammelli, una decina di splendidi leoni e leonesse, tre tigri del Bengala, un toro sacro indiano, un agnu o cavallo cornuto, alcuni leopardi, orsi polari e bruni, una iena e un branco di lupi russi. Tutti gli animali erano in ottime condizioni.

Gli scavi dello scheletro dell'elefante hanno il potenziale per rivelare alcuni aspetti sgradevoli di questa attitudine nei confronti del benessere animale. Mentre un tempo queste creature venivano sfruttate per solo denaro, oggi si cercano soluzioni alternative, come l'uso di ologrammi.