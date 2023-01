Perché l'arcobaleno non ha il colore nero, il bianco o il grigio?

Dopo la pioggia molto spesso arriva l'arcobaleno che ci mostra gli splendidi colori della rifrazione della luce. Servono delle condizioni molto specifiche per crearlo, ma vi siete mai chiesti per quale motivo non siano presenti colori come il nero, il bianco o il grigio?

La luce che viene dal sole ci sembra bianca, ma quella che vediamo nella vita di tutti i giorni è in realtà costituita da un mix di colori differenti. La luce viaggia a onde e ciascuno dei colori che possiamo osservare quando si crea un arcobaleno ha quella che chiamiamo una diversa "lunghezza d'onda".

I colori, dal violetto - la lunghezza d'onda più corta - fino dal rosso - la lunghezza d'onda più lunga -, rientrano nella categoria chiamata "spettro visibile". Quando la luce colpisce una gocciolina d'acqua, può cambiare direzione: un fenomeno che viene chiamato "rifrazione".

I due colori che non vedremo mai in un arcobaleno sono il bianco e il nero. Il nero perché ovviamente è l'assenza di colore, ciò che osserviamo quando non c'è luce, mentre d'altra parte il bianco è una combinazione di tutti i colori insieme. Quando la luce viene rifratta dalle gocce di pioggia, separa la luce bianca nello spettro visibile, il che significa che non è più di questa tonalità.

Allo stesso tempo, il grigio è un mix di bianco e nero e, poiché non possiamo mai vedere questi due colori, non possiamo neanche il risultato di questa combinazione. A proposito, sapete che esistono anche gli arcobaleni notturni? Ma solo in rarissime condizioni.