Ecco perché la grande armata vichinga invase l'Inghilterra dopo la morte di Ragnar Lodbrok

Vi abbiamo già parlato del massacro dei vichinghi sul suolo britannico nel giorno di San Brizio, ma quello fu solo un tragico episodio di una lotta che perdurava ormai da quasi due secoli. Il tutto, infatti, ebbe inizio nel 865 d.C., quando la grande armata danese, anche detta "la grande armata vichinga", entrò dentro i confini inglesi.

Secondo le cronache norrene, nell'845 d.C. Parigi venne attaccata da una particolare armata, dove vi era possibile distinguere le bandiere dei vichinghi di Danimarca, Norvegia e Svezia. Alla loro testa vi era il celebre Ragnar Lodbrok, o "Ragnarr Brache villose".

Il continente centro-europeo rimase terrorizzato da questo nuovo corpo militare norreno, perché le loro incursioni, pur essendo brevi, erano molto violente.

Il re semi-leggendario, ad un certo punto, decise di provare ad attaccare e radere al suolo anche l'Inghilterra, affiancato da alcuni suoi figli. Tuttavia, le sue truppe vennero, per la prima volta, sopraffatte e Ragnar venne gettato in un pozzo colmo di serpenti velenosi. La condanna venne pronunciata dall'ultimo sovrano indipendente del Regno di Northumbria, re Aelle II.

Gli eredi del re norreno, cioè Ivarr Ragnarsson (detto "il Senz'ossa"), Halfdan Ragnarsson ed Ubbe, cercarono di vendicare il padre, prendendo di mira i domini inglesi.

Le leggende riferiscono che la grande armata danese, che assumerà in Inghilterra il nome di "Great Heathen Army" (ossia, "Grande armata pagana"), avesse marciato verso la Northumbria, catturato Aelle e che, successivamente, lo avesse sottoposto all'aquila di sangue - un metodo di tortura ed esecuzione, che consisteva nel separare le coste dalla spina dorsale, come se sulla schiena apparissero un paio di ali insanguinate. Dopodiché venivano estratti i polmoni, per poi cospargerli di sale e riappoggiarli sulle spalle del condannato.

Per quanto questo racconto sia avvincente, è probabile che la vera causa che spinse l'armata norrena ad oltrepassare i confini inglesi fosse diversa. Gli storici concordano col fatto che i vichinghi cercassero nelle isole britanniche ulteriori ricchezze.

Si crede, inoltre, che l'armata non fosse esageratamente grande - come si potrebbe credere, invece, dal nome. Gli esperti suppongono che il numero di uomini, all'inizio, si aggirasse intorno ai 1000.

Ad ogni modo, qualunque sia la verità, è certo che i danesi riuscirono ad entrare nel 865 nelle coste dell'Anglia orientale, conquistando un anno dopo il regno di Northumbria - come raccontato dalle cronache.

Nell'871, con l'arrivo di rinforzi dalla Scandinavia, la grande armata vichinga riuscì a tenere testa agli inglesi, arrivando a conquistare tre anni dopo anche il secondo regno d'Inghilterra: la Mercia, dove molti vichinghi cominciarono a stabilirsi permanentemente.

Conquistata tutta l'Anglia orientale, rimaneva solo il Regno di Wessex. Questo, però, si dimostrò il più resiliente e costrinse i vichinghi a separarsi in due blocchi: uno guidato da Halfdan, che si mosse verso in Pitti in Scozia; al comando del secondo, invece, vi era Guthrum (battezzato, in seguito, col nome di Aethelstan - che avrete avuto modo di conoscere nella serie TV "Vikings").

Alla fine, i Sassoni riuscirono a sconfiggere le truppe norrene nella battaglia di Ethandun, nell'878. Secondo i patti, i vichinghi dovettero ritirarsi dal Wessex e rientrare nei confini delineati da Guthrum e il re inglese Alfredo il Grande.