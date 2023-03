Perché l'arrivo di ChatGPT su Azure OpenAI Service è importante? L'estensione

Non è passato molto tempo da quando abbiamo fatto riferimento su queste pagine ai più recenti investimenti del CEO di OpenAI, ma è già arrivato il momento di tornare a trattare quest'ultima. Questa volta, però, di mezzo c'è l'IA ChatGPT, considerando che è approdata nel contesto dell'Azure OpenAI Service.

Coloro che non hanno ben presente l'ambito business e sviluppo potrebbero però non aver ben compreso a cosa si fa riferimento, così come qualcuno potrebbe non aver capito perché si tratta di un passaggio importante. Ebbene, come riportato da The Verge e TechCrunch, nonché come spiegato direttamente sul portale ufficiale di Microsoft, si fa riferimento a una novità che consente di espandere la portata dell'IA.

In che senso? Adesso che Microsoft ha aggiunto ChatGPT all'Azure OpenAI Service, aziende e sviluppatori potranno integrare il modello di intelligenza artificiale nelle loro applicazioni cloud, portando così di fatto l'IA conversazionale in molti più servizi e app. Si fa insomma riferimento a uno step più intrigante di quanto si potrebbe potenzialmente pensare in prima battuta.

Quali sono le principali tipologie di novità che potremmo presto vedere grazie a questa apertura? La mente non può che portare a servizi IA che aiutano a rendere "automatica" la gestione delle e-mail, nonché soprattutto, sempre per fare un esempio, a chatbot che rispondono in modo più preciso alle domande dei clienti.

Il prezzo è attualmente fissato a 0,002 dollari per 1.000 token. Una prima fase di anteprima, che per ora è legata solamente a clienti e partner selezionati da Microsoft, è stata avviata nella giornata del 9 marzo 2023. In attesa di vedere quali saranno gli sviluppi dell'estensione, vale la pena notare che nel frattempo ChatGPT potenziato sta spingendo Bing.