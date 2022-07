Ma perché l'arte greca ama i corpi ignudi? Ecco lo strano caso delle erme

I corpi ignudi sono uno dei simboli più iconici dell’arte classica. Le linee, la geometria, l’armonia e la maestosità sono tutti fattori che permettono alla statua greca di turno di non essere “sessualizzata”. Nonostante ciò, però, sorge una domanda spontanea: perché questa celebrazione dei corpi senza veli?

Partiamo dal presupposto che le membra fertili dell’uomo e della donna sono parti anatomiche del corpo. Perché non viene da chiedersi il motivo della presenza delle unghie dei piedi? Per i greci e i romani, la zona compresa tra gli arti inferiori, era una regione del corpo come tante.

Le erme sono una tipologia di scultura molto particolare: sono delle piccole colonne sormontate dalla testa di Hermes scolpita a tutto tondo. Venivano impiegate sulle strade e nei pressi dei crocevia. Spesso e volentieri, le erme del 2.100 a.C., non avevano semplicemente il membro in bella vista ma veniva rappresentato chiaramente in erezione.

Ancora una volta, non bisogna “sessualizzare” queste pseudo-colonne solamente per la definizione esclusiva della testa e del fallo. Il fatto che siano poste per strada ci fa pensare che siano utilizzate per riconoscere specifici confini. La società greca di fine III millennio è ancora fortemente agricola e pastorale e delimitare i territori dove è possibile coltivare i campi è essenziale per il quieto vivere.

Ma, in quell’epoca, come si può non sottolineare la propria potenza, l’infrangibilità dei propri confini, se non con la virilità? Esatto, le protuberanze falliche che spuntavano dalle erme indicavano la virilità, la potenza dell’uomo.

Un ulteriore accorgimento va fatto circa la scelta del dio simbolico, Hermes. Il dio creatore, oltre ad essere un genio e fabbro di molti gingilli divini, era anche simbolo di fertilità, del viaggio e messaggero olimpico.

Intorno al 415 a.C., avviene un fatto abbastanza particolare: tutti i membri virili delle erme vengono recisi. Non sappiamo quali siano i motivi di queste penectomie estemporanee di massa. C’è chi crede siano state fatte per puro divertimento o perché alcuni avevano il timore di aver oltraggiato la figura religiosa di Ermete. Vi farà sorridere sapere che anche i nasi delle sculture hanno un triste destino.

Solo quattro anni dopo, nel 411 a.C., il drammaturgo ateniese Aristofane include battute sugli "hermokopidai” ("tagliatori di erme") nella sua commedia "Lysistrata". Nonostante la cittadinanza di Atene chiedesse un'indagine e cercasse testimoni del crimine, non furono mai in grado di individuare chi fosse il responsabile.

Tuttavia, la profanazione delle erme ateniesi avvenne proprio nel mezzo della guerra del Peloponneso (dal 431 al 404 a.C.), che vide Atene e Sparta prendere le armi l'una contro l'altra e i rispettivi alleati. La mutilazione delle erme avvenne alla vigilia di una campagna lanciata contro Siracusa e, probabilmente, qualcuno sentiva puzza di sabotaggio dall'interno.