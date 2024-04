Perché gli asciugamani diventano completamente rigidi e duri?

Perché un asciugamano steso all'aperto entra in casa rigido? Un gruppo di ricerca dell’Università di Hokkaido e della Kao Corporation in Giappone pensa di aver trovato una risposta. Scopriamo lo studio pubblicato su The Journal of Physical Chemistry C.

Dopo aver visto quanto siano antigienici gli asciugamani elettrici, prima di scoprire l’affascinante studio, è bene ricordare come il cotone, così come tanti altri tessuti, è ottenuto dal soffice involucro dei semi di un piccolo arbusto. Le piante contengono molta cellulosa, un composto organico che aiuta a mantenere rigide le pareti cellulari delle piante. La cellulosa è ottima per assorbire l'acqua.

In particolare, le molecole d'acqua si attaccano alla cellulosa e si "arrampicano" su di essa attraverso un processo chiamato capillarità.

Inoltre, poiché l'acqua è una molecola polare, ovvero un lato contiene una carica più positiva e l'altra estremità una carica più negativa, viene facilmente investita da carica elettrica.

Tentando di semplificare complessi concetti chimici, il gruppo di ricerca ha scoperto che le singole fibre presenti su un tessuto asciugato all'aria come un asciugamano di cotone, in realtà contengono la cosiddetta "acqua" legata che fa aderire le fibre tra loro a causa delle cariche elettriche. Si tratta di una condizione in cui le diverse molecole occupano posizioni ben definite all'interno del reticolo cristallino.

"Questa peculiare condizione in cui si trova l'acqua stessa manifesta uno stato unico di legami idrogeno diverso da quello dell'acqua 'libera' ", ha dichirato Ken-ichiro Murata dell'Università di Hokkaido, in un comunicato stampa.

Sicuramente, questa volta non si tratta di parlare con le piante; tuttavia, ora siete anche voi a conoscenza di un antichissimo mistero che con ogni probabilità ha afflitto intere generazioni.

