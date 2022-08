Ecco perché gli astronauti non possono bere alcol nello spazio

Gli astronauti nello spazio devono privarsi di molte prelibatezze terrestri, come ad esempio la pizza. Una delle bevande più amate insieme a questo delizioso alimento, ovvero la birra, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale non potrà mai arrivare, perché a bordo è vietato qualsiasi tipo di alcol.

Il motivo sembra abbastanza ovvio: sicuramente le agenzie spaziali di tutto il mondo vogliono evitare qualsiasi stato di ebbrezza all'interno di un laboratorio costato miliardi di dollari, contenente apparecchiature multimilionarie e pieno zeppo di delicati esperimenti inediti e capaci di cambiare il nostro punto di vista sullo spazio.

Nonostante la legge sia in vigore da sempre, l'agenzia spaziale russa all'inizio includeva del cognac nelle razioni dei cosmonauti perché i medici sostenevano che aiutasse a stimolare il sistema immunitario. Altre volte, invece, gli "star man" introducevano la sostanza in modo illegale, all'interno di libri svuotati e succhi di frutta.

La NASA è sempre stata severa sulla faccenda, anche se ha permesso a Buzz Aldrin, durante il primo viaggio dell'uomo sulla luna nel 1969, di bere il vino della comunione... per poi bandire l'alcol per sempre. Diversamente, invece, può essere letto nel libro del 2019 "Alcohol in Space" di Chris Careberry, dove l'astronauta Clayton Anderson ha rivelato che in realtà sull'ISS possono essere trovati alcolici.

Effettivamente è facile credere alla affermazioni di Anderson, soprattutto perché a bordo della Stazione Spaziale sono stati inviati vini costosi, birre e perfino bottiglie di Whisky tutte rigorosamente a scopo scientifico. Parlando in termini scientifici, però, il liquido è severamente vietato perché l'etanolo, l'ingrediente principale dell'alcol, è considerato un "composto volatile" che potrebbe causare danni alle delicate apparecchiature.