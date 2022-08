Ecco perché gli astronauti non possono godersi una buona pizza nello spazio

Fuori dalla Terra difficilmente si ha accesso a una buona cucina... e lo stesso vale anche sulla Stazione Spaziale Internazionale, nonostante gli astronauti di SpaceX mangeranno piatti di uno chef stellato. A bordo della struttura orbitante, infatti, non troverete mai della pizza. O per meglio dire, della buona pizza.

Alcol, gelato e tutto ciò che è friabile - come il pane - sono tutti alimenti "banditi" da questo luogo. Quindi è lecito ritenere che anche l'impasto della pizza rientri in quest'ultima categoria. Secondo Vickie Kloeris, ex manager dei sistemi alimentari della ISS della NASA, la crosta e la pizza sull'ISS sono "sempre fradicie o gommose" e "non soddisfano le aspettative di nessuno".

Sono gli astronauti a "ricrearla" - o almeno ci provano - utilizzando paste e salse che possono essere spalmate su impasti precotti crudi, mentre i condimenti devono poter aderire a qualsiasi salsa sia stata applicata. Inoltre, è necessario molto lavoro di squadra per mantenere tutto al suo posto durante tutto il lavoro di preparazione.

A bordo della Stazione Spaziale Internazionale non esiste neppure alcun forno in grado di cuocere da zero questo alimento simbolo dell'Italia. Nel 2013, pensate, la NASA ha concesso un primo round di finanziamento a una piccola impresa di Austin, in Texas, per sviluppare una stampante alimentare 3D in grado di produrre cibo da zero, su richiesta.

Il dispositivo poteva produrre cibo mescolando macronutrienti in polvere (come proteine ​​e amido) con olio o acqua nella testina di stampa. Una delle sue prime ricette è stata la stampa di pizze a strati, iniziando con l'impasto, poi la salsa e infine i condimenti, un po' come il macchinario utilizzato da questo ristorante di sushi.