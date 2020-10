Perché l'astronomia è considerata la scienza più antica?

Nei milioni di anni dell'evoluzione dell'essere umano molto è cambiato intorno a noi, il paesaggio, le specie e perfino il clima. Qualcosa, invece, è rimasto immutabile per tutto questo tempo: la volta celeste. Da milioni di anni l'essere umano osserva il cielo e le sue stelle, creando fin da subito le prime interpretazioni.

Circa 7.000 anni fa, un gruppo di uomini che vivevano nella savana africana divennero i primi a registrare i movimenti delle stelle in un sito chiamato Nabta Playa, il primo sito astronomico al mondo. Così, costruirono un cerchio di pietre - molto più antico di Stonehenge - per monitorare l'arrivo del solstizio d'estate, così come i monsoni stagionali da cui dipendevano per l'acqua e il cibo.

Migliaia di anni dopo la costruzione di Nabta Playa, momenti simili si sarebbero verificati in tutto il mondo. L'astronomia alla fine nacque in Cina, India, Egitto, Europa, Meso-America e Medio Oriente. Lo sviluppo di una profonda conoscenza delle stelle si è rivelato essenziale per la gestione di una società agricola complessa.

Lo studio del cielo, nonostante per molti popoli fosse attribuito alla religione, permise a molte civiltà di prevedere aspetti vitali del futuro, come l'arrivo delle piogge o il momento per raccogliere un raccolto. La storia dell'astronomia occidentale è nata in Mesopotamia, nella famosissima "Mezzaluna Fertile".

Il popolo babilonese aveva due serie separate di costellazioni per scopi diversi: uno veniva utilizzato per tenere traccia delle date dell'agricoltura e per le celebrazioni; l'altro era dedicato al riconoscimento degli dei. Quest'ultimo arrivò anche ai Greci, formando le basi delle nostre moderne 12 costellazioni dello zodiaco. I babilonesi incisero il primo catalogo noto - risalente a 3.200 anni - di stelle in tavolette di pietra.

Tuttavia, i titoli dati ad alcune di quelle stelle sembrano avere origini ancora più antiche, apparentemente provenienti dal popolo sumero. Insomma, perché l'astronomia viene considerata la scienza più antica? Proprio per questo motivo.