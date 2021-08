Perché gli atleti olimpici mordono le Medaglie d'Oro?

Il mondo ha gli occhi puntati sulle Olimpiadi di Tokyo 2020, un evento unico in cui i migliori atleti della Terra si sfidano per il proprio onore e per quello dei loro Paesi. Sono tante le curiosità legate all'evento, ma sicuramente una che vi sarete chiesti più spesso è la seguente: perché gli atleti mordono le Medaglie d'Oro?

Si tratta semplicemente di una pura mossa "scenica" che la stampa (e i fotografi) amano. Il gesto potrebbe provenire dal famoso periodo della corsa all'oro degli Stati Uniti, quando i minatori avevano bisogno di controllare le pepite d'oro per capire se fosse pirite (chiamata anche oro degli sciocchi) o se fosse "pura".

Addentando la medaglia, quindi, l'atleta emula il gesto dell'ottenimento di una grande ricchezza e controllano "l'autenticità". Si tratta, ovviamente, di una ricchezza simbolica, poiché il loro valore non è molto alto. Le medaglie d'Oro, infatti, sono d'argento rivestite con l'oro. Ci sono, in tutto, circa 6 grammi d'oro su circa 550 grammi di argento puro.

La curiosità più interessante sulle medaglie dell'Olimpiade di Tokyo, però, è sicuramente il fatto che siano state realizzate con metalli riciclati di rifiuti elettronici; sicuramente un ottimo modo per riciclare questa spazzatura, visto che entro il 2030 potrebbe raggiungere i 75 milioni di tonnellate.