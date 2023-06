Perché gli attacchi di cuori si verificano molto spesso il lunedì?

Il lunedì è forse il giorno della settimana più odiato in assoluto da tutti (Garfield compreso). Adesso vi diamo un altro valido motivo per non amare questo giorno: alla conferenza annuale della British Cardiovascular Society è stato recentemente affermato che la forma più mortale degli attacchi di cuore è più comune il lunedì.

Gli scienziati che hanno condotto la ricerca hanno scoperto che, almeno in Irlanda, molti dei 10.000 ricoveri in ospedale (tra il 2013 e il 2018) per infarto del miocardio con sopraslivellamento del segmento ST (STEMI) si sono verificati questo giorno.

Dobbiamo sottolineare una cosa: i risultati sono stati presentati alla conferenza prima della pubblicazione, quindi la maggior parte dei dettagli non sono disponibili. Il capo dello studio è il dottor Jack Laffan del Belfast Health and Social Care Trust che ha affermato di aver "trovato una forte correlazione statistica tra l'inizio della settimana lavorativa e l'incidenza di STEMI."

La causa è probabilmente multifattoriale, ma sulla base di quanto sappiamo da studi precedenti, è ragionevole presumere a un elemento circadiano. C'è chi incolpa l'ora legale che, dopo le dormite del weekend, potrebbe creare troppo stress il lunedì dopo dei giorni passati a dormire; c'è chi pensa sia un puro fattore psicologico capace di causare stress, ma la verità è che servono altri studi per affermare qualcosa del genere e, soprattutto, per capire le cause.

"Qualcuno viene ricoverato in ospedale a causa di un attacco cardiaco potenzialmente letale ogni cinque minuti nel Regno Unito, quindi è fondamentale che la ricerca continui a far luce su come e perché si verificano", ha affermato il professor Nilesh Samani della British Heart Foundation.