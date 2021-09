Perchè aumenteranno le bollette di luce e gas? La spiegazione del Ministro

Le dichiarazioni del Ministro Cingolani in merito all'aumento delle bollette dell'energia elettrica e gas sono state al centro del dibattito pubblico degli ultimi giorni, e sebbene il tema sarà affrontato dal Consiglio dei Ministri, arrivano delle spiegazioni da parte dello stesso Cingolani.

Intervistato da Radio Anch'io in onda su Radio Uno Rai, Cingolani ha spiegato che gli aumenti sono legati al marcato: "è sotto gli occhi di tutti che il gas stia aumentando in maniera costante" ha affermato il fisico ed accademico, che ha spiegato che "trattandosi della materia prima per produrre elettricità, ne abbiamo un effetto importante sulle bollette". Cingolani ha anche precisato che l'80% degli aumenti è legato direttamente al gas, ed anche quello del prossimo trimestre rientrerà in quest'ottica.

Come detto poco sopra, però, il Governo ha intenzione di mettere una pezza a questi rincari con un provvedimento ad hoc che potrebbe approdare prossimamente in Consiglio dei Ministri, ma comunque c'è tempo fino al 30 Settembre per affrontare la questione.

Cingolani qualche idea però l'ha già data: "è necessario ragionare su come viene costruita e calcolata la bolletta. Ogni paese ha la sua ricetta. Va un pò riscritto il metodo di calcolo e lo stiamo facendo in queste ore".

Un'utenza potrebbe presto diventare più leggera: a quanto pare dal prossimo anno sarà eliminato il canone Rai dalla bolletta elettrica.