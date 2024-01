Perché un auricolare si scarica prima dell'altro? Lo spiega Sony

Estraete gli auricolari dalla custodia, li indossate e iniziate ad ascoltare musica dal vostro fidato smartphone. Tutt'a un tratto, però, il software del dispositivo di fiducia vi avverte del fatto che la carica residua di uno degli auricolari sta per finire. L'altro auricolare, invece, ha una carica residua elevata.

Com'è possibile che ci sia una tale differenza tra le percentuali di carica residua dei due auricolari, visto che questi sono stati entrambi lo stesso tempo all'interno della custodia? Ebbene, tra chi consiglia di pulire i connettori e chi fa riferimento a un potenziale difetto del dispositivo, il mondo del Web si è diviso a lungo su questo tema (basti vedere Reddit).

Alla fine, dunque, quantomeno un produttore di auricolari ha deciso di dare una "risposta ufficiale" alla questione. È così che sul portale di Sony si legge che "la velocità di consumo della batteria di ciascun auricolare è leggermente diversa a seconda delle impostazioni di ciascuna funzione e delle condizioni di utilizzo".

In parole povere, quantomeno per i specifici auricolari a cui fa riferimento Sony, "si tratta di un comportamento normale". Per il resto, il consiglio del produttore è semplicemente quello di tenere il più possibile "gli auricolari riposti nella custodia di ricarica quando non vengono utilizzati". Tuttavia, se la differenza tra la carica residua dei due auricolari continua a risultare notevole, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche a quanto indicato nelle linee guida di Sony per il modello WF-1000XM4. In ogni caso, adesso avete delle "spiegazioni ufficiali" in merito alla questione.