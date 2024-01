Perché l'Australia è sia un paese che un continente? È unico al mondo

L'Australia è unica in molti modi, non solo per la sua diversità di paesaggi e animali insoliti, ma anche perché è l'unico luogo al mondo che si qualifica sia come paese che come continente. La definizione di continente non è così concreta come si potrebbe pensare, ma alcune qualità aiutano a conferire alla terra dei canguri questa distinzione.

Come paese, l'Australia è definita come "una nazione con il proprio governo, che occupa un territorio particolare", e dal 1901, il Commonwealth, come è ufficialmente noto, soddisfa questa descrizione. La rivendicazione dell'Australia come continente è un po' più incerta. Non esiste una definizione scientifica utilizzata per categorizzare questi giganti geografici (un po' come la questione lago e stagno).

Tendono ad essere grandi masse terrestri con le proprie placche tettoniche e abbastanza isolate da favorire culture uniche e popolazioni di piante e animali. Queste non sono regole rigide, tuttavia. Europa e Asia condividono una placca tettonica, ma le loro differenze culturali giustificano la loro separazione in due continenti (anche se il confine che separa l'uno dall'altro è in costante cambiamento).

La dimensione è il fattore più tenue nel caso dell'Australia. È il continente più piccolo, ed è in realtà più vicino in dimensioni alla Groenlandia che al Sud America. Quindi, cosa rende questo un continente e la Groenlandia un'isola? La distintività dell'Australia ha molto peso nella sua valutazione.

La sua posizione isolata le ha permesso di sostenere gruppi indigeni di persone con culture distinte e una fauna selvatica che non può essere trovata altrove sul pianeta (ecco perché è piena di animali velenosi). Le culture native e gli animali della Groenlandia, tuttavia, possono anche essere trovati in altre parti dell'Artico.