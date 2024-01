Ecco perché in Australia sta per iniziare la mattanza di questo animale

L'Australia si prepara per un massiccio sforzo annuale noto come il "Great Cane Toad Bust", mirato a ridurre il numero di rane canna, una specie invasiva che danneggia gli ecosistemi locali. Quest'anno, gli scienziati propongono un metodo umano per eliminare questi anfibi tossici.

Invece di ucciderli con mazze da cricket o bastoni da golf, o avvelenarli con sostanze chimiche aggressive, si consiglia di mettere le rane in sacchetti e poi in frigorifero. Il freddo induce uno stato di torpore negli anfibi e disattiva i loro recettori del dolore. Successivamente, le creature possono essere trasferite nel congelatore per un'eliminazione umana, come spiegato da Rick Shine, professore di biologia alla Macquarie University di Sydney.

Le rane delle canne (Rhinella marina), introdotte in Australia nel 1935 dalle Hawaii per combattere i coleotteri della canna da zucchero, non hanno mostrato interesse per i parassiti e si sono moltiplicate in modo incontrollabile. La loro velenosità rappresenta una minaccia per gli animali che le mangiano, causando un declino nelle popolazioni di predatori nativi e danni agli ecosistemi. Quest'anno, la campagna di eliminazione, organizzata dall'organizzazione ambientale non-profit Watergum, mira a superare il record dell'anno scorso di oltre 50.000 rane rimosse in una settimana.

Il metodo di raffreddamento e congelamento è considerato la pratica migliore per l'eutanasia umana degli anfibi. Metodi come il trauma da forza contundente e la maggior parte delle applicazioni chimiche non sono considerati umani e possono rappresentare una minaccia per la fauna selvatica e gli animali domestici, poiché le creature uccise in questo modo rimangono tossiche anche dopo la morte.

La campagna incoraggia gli australiani a continuare la lotta anche dopo il 21 gennaio, data di conclusione dell'evento. Pensate che nella terra dei canguri ci sono così tanti di questi parassiti che stanno diventando persino cannibali.