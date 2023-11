Perché l'Australia è piena di creature velenose?

Serpenti, ragni, meduse, polpi, formiche, api e persino ornitorinchi. Perché in Australia ci sono così tanti animali velenosi? La risposta risiede nella storia geologica e biologica di questa terra isolata. Circa 100 milioni di anni fa, il continente si separò dal supercontinente meridionale Gondwana, diventando una massa terrestre a sé stante.

Molte delle linee evolutive di insetti velenosi esistevano già su Gondwana e sono rimaste intrappolate in Australia dopo la separazione. Tra queste, troviamo le formiche australiane (genere Myrmecia), tra le più letali al mondo, responsabili di tre decessi dal 1936. Anche i ragni velenosi sono esclusivi dell'Australia e possono essere letali per gli esseri umani.

Tuttavia, è importante notare che non sono stati registrati decessi umani a causa di questi aracnidi dal 1981, grazie all'introduzione dell'antitodo. Allo stesso modo, i cefalopodi velenosi, come calamari, polpi e seppie, esistono da circa 300 milioni di anni e hanno abitato le acque circostanti ben prima che l'Australia diventasse un continente autonomo. Un altro aspetto cruciale di questa storia riguarda i serpenti. Circa 60 milioni di anni fa, l'Australia si spostò sopra il Polo Sud, causando l'estinzione della maggior parte dei suoi rettili.

Quando il continente si spostò verso nord, si riscaldò e attrasse nuovamente i rettili. Circa 40 milioni di anni dopo, i primi rettili striscianti colonizzarono il continente, appartenendo alla famiglia velenosa degli Elapidae, che include cobra, mamba, serpenti corallo e taipan. Questi divennero gli antenati dei serpenti australiani, che si evolsero in specie ancora più velenose... con un veleno fatto ad hoc per uccidere. Oggi, delle 220 specie di serpenti in Australia, 145 sono velenose, rappresentando il 65% della popolazione del continente, una percentuale significativamente più alta rispetto al resto del mondo.

Per quanto riguarda le meduse, tutte le specie sono velenose e esistono da oltre 500 milioni di anni. Anche se alcune specie letali, come la caravella portoghese, risiedono nelle acque australiane, è importante sottolineare che questi organismi popolano acque tropicali e subtropicali in tutto il mondo, non solo in Australia. La costa di questo paese favorisce un ecosistema adatto a queste creature, ma la diversità degli animali velenosi in Australia non è insolita per un'area prevalentemente tropicale.