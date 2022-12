Perché Avatar non è recuperabile in 4K? Potrebbero presto esserci novità

A fine 2022 gli appassionati del mondo del cinema hanno potuto gustare la recensione di Avatar La via dell'acqua, sequel del primo film di Cameron datato 2009. In questo contesto, non sono in pochi coloro che stanno cercando di recuperare il primo Avatar in 4K, riscontrando però qualche difficoltà nel farlo.

Infatti, di recente Avatar è tornato su Disney+ senza 4K, in quella che alcuni utenti hanno definito una "campagna promozionale" potenzialmente legata al recente ritorno in sala in 4K del film del 2009. Una situazione limitante, considerando anche che attualmente non esiste una versione 4K del film lato home video. In merito alle motivazioni, di mezzo ci sono diverse teorie da parte dei fan, che comprendono anche la presunta volontà da parte di Cameron di avere un controllo qualitativo "totale" sulla versione 4K. Tralasciando le voci di corridoio, però, sembra che qualcosa si stia muovendo.

Infatti, come riportato da FlatpanelsHD e The Digital Bits, a dicembre 2022 si è iniziato a vociferare con insistenza in merito al fatto che, dopo lungo tempo (Cameron aveva già accennato a una possibile release nel 2017), il Blu-ray UHD di Avatar potrebbe arrivare nel Q1 2023. Inoltre, il medesimo trattamento dovrebbe essere destinato a The Abyss. Insomma, potrebbe presto esserci una svolta per i fan delle opere di Cameron.

Tra l'altro, il regista avrebbe già confermato l'arrivo in 4K di The Abyss, come chiarito dal giornalista francese Arthur Cios su Twitter. In particolare, quest'ultimo afferma di aver posto la domanda a Cameron, ottenendo in risposta che il Blu-ray di The Abyss, potenzialmente accompagnato da quello di Avatar, dovrebbe arrivare entro marzo 2023. Cosa accadrà in campo home video e streaming nei prossimi mesi? Staremo a vedere.