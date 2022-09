Perché questa azienda cinese sta lanciando dei pannelli solari nello spazio?

Intorno alla Terra si trovano ad oggi tantissimi oggetti. Oltre ai satelliti Starlink, che hanno fatto infuriare parecchi astronomi, tra non molto potranno essere trovati perfino dei pannelli solari lanciati da una delle principali società cinesi di energia solare. La domanda adesso è una: per quale motivo lo stanno facendo?

L'obiettivo è semplice: catturare l'energia solare e rispedirla sulla Terra. La proposta della Longi Green Energy Technology Company con sede a Xi'an sta riscuotendo interesse a causa dell'idea incredibilmente semplice ma allo stesso tempo ingegnosa. In questo modo, infatti, si può sfruttare l'energia della nostra stella perennemente, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Questa non è la prima idea di questo tipo. Secondo quanto riporta Bloomberg, la CalTech ha ottenuto una borsa di studio per studiare i pannelli solari spaziali nel 2013 e perfino India, Giappone e Russia stanno lavorando a sforzi simili. Tuttavia è la Longi Green Energy Technology Company ad essere la più avanti nel trasformare la tecnologia in realtà.

In Cina, inoltre, è stata compiuta la prima trasmissione dallo spazio - attraverso un pannello solare - alla Terra, così come affermato dai ricercatori della Xidian University. Oltre alla rivoluzione che sarà portata dai pannelli fotovoltaici quantistici, anche questa nuova proposta sembra avere le potenzialità per cambiare tutto.