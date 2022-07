Perché spesso le aziende rivali si trovano vicine? La risposta vi stupirà!

Vi siete mai chiesti per quale assurdo motivo molto spesso bar, ristoranti o distributori di benzina si trovano vicini? No, non si tratta di una mancanza di spazio, ma fa parte di una strategia particolarmente studiata e nota da molti economisti ed esperti di settore.

Dovete sapere, infatti, che la strategia è stata spiegata dall'Equilibrio di Nash della "Teoria dei giochi" e in situazioni di "attività commerciali" raggruppate accade quello che in gergo è chiamato "S.O.S" - no, non la richiesta di aiuto - ma la Socially Optimal Solution (ovvero "Soluzione Socialmente Ottimale").

Per capire al meglio questa teoria, vi consigliamo di visionare il video che troverete allegato qui sopra. Il filmato prende come esempio un venditore di gelati su una spiaggia. Durante il primo giorno il venditore è l'unico in spieggia e quindi si mette in mezzo per vendere il suo prodotto. Il secondo giorno arriva un altro gelataio che vende lo stesso prodotto e i due si dividono la spiaggia, spostando ciascuno il proprio carrello a un quarto della distanza dal centro.

Questo scenario garantirebbe che i clienti ovunque sulla spiaggia non debbano viaggiare più di un quarto della dimensione della spiaggia per raggiungere un venditore di gelati. Una soluzione ideale che non sempre è stabile perché uno dei due potrebbe decidere di avvicinarsi leggermente al centro, sottraendo alcuni dei clienti all'altro.

Quindi, per le aziende, lo scenario migliore è che entrambi i venditori di gelato si trovino uno dopo l'altro in mezzo alla spiaggia. A proposito no, l'equilibrio di Nash non è quello che viene spiegato nel film A Beautiful Mind.