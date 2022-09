Perché i bambini odiano i lunghi viaggi in macchina? La risposta vi sorprenderà

Se avete dei bambini e avete fatto recentemente un lungo viaggio in macchina, magari durante le vacanze estive, avrete sicuramente assistito alla loro (im)pazienza. Che voi ci crediate o no, gli scienziati hanno risposto a una domanda sui vostri pargoli: perché i viaggi sembrano così terribilmente lunghi per loro?

Innanzitutto dovete sapere che la nostra esperienza del tempo cambia con l'avanzare dell'età, e spesso si ha la sensazione che questo scorra più rapidamente con gli anni. Si pensa che il tempo passi più rapidamente col passare dell'età perché, con l'aumentare della nostra "stagionatura", qualsiasi durata dell'orologio diventa una proporzione minore della nostra vita fino ad oggi.

In che senso? A sette anni, un anno è il 14,30% di una vita intera, mentre a 70 anni è solo l'1,43% dell'esistenza di un essere umano... d'altronde, come diceva anche Einstein, il tempo è relativo! Con questi dati in mente, è facile capire matematicamente perché un viaggio in macchina di cinque ore può sembrare più lungo per un bambino di cinque anni che per un cinquantenne - almeno è questo che affermano gli scienziati.

Tuttavia, cosa più importante, è che con l'avanzare dell'età sviluppiamo anche una maggiore comprensione della distanza e della geografia. Tale conoscenza ci fornisce indicatori e spunti che gli adulti utilizzano per capire quanta strada rimane e, soprattutto, quanto ne hanno già fatta. L'assenza di questa conoscenza dei bambini, infatti, potrebbe spazientirli (mentre in caso di mal di auto è semplicemente il nostro cervello che crede di essere avvelenato).

Inoltre, il desiderio di stimolazione e divertimento dei più piccoli fa sì che la noia si manifesti rapidamente, e a sua volta quest'ultima rallenta anche il passare del tempo. I genitori dal canto loro non possono fare molto se non rassicurare (sempre nei limiti) il proprio figlio del tempo necessario per arrivare e dare loro qualche piccola distrazione durante il viaggio.