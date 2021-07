Perché il bambù cresce così velocemente? Ecco il segreto della pianta

Il bambù è notoriamente conosciuto come la pianta legnosa a più rapida crescita nel mondo. Il motivo è semplice: può crescere fino a 60 centimetri in un solo giorno! Si tratta di una pianta largamente diffusa sul pianeta, che ha 91 generi e la bellezza di oltre 1.000 specie. Il bambù si è evoluto circa 30/40 milioni di anni fa, dopo i dinosauri.

La pianta cresce in particolar modo all'interno di fitte foreste dove generalmente c'è poca luce che raggiunge il suolo. In questi luoghi, infatti, i vegetali si sono evoluti per raggiungere la luce della nostra stella il più velocemente possibile, così da ottenere un vantaggio di "nutrizione" rispetto agli altri vegetali.

Come fanno a crescere così velocemente? In poche parole i germogli di bambù sono collegati alla loro pianta madre da un fusto sotterraneo, chiamato rizoma. Il germoglio in questo caso non ha bisogno di foglie, almeno finché non raggiunge la piena altezza, e può dedicare tutta la sua crescita al fusto. A differenza delle piante legnose, inoltre, il bambù non "spreca" alcuna energia creando gli anelli di crescita che addensano progressivamente il gambo.

Grazie alla sua rapida crescita, quindi, questa pianta è essenziale in moltissimi paesi grazie ai suoi molteplici utilizzi. Sono tantissime, infatti, le regioni dell'Asia che utilizzano il bambù come materiale da costruzione, per la creazione delle carta e anche come alimento (almeno i germogli, utilizzati in tantissimi piatti e brodi).