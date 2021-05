Perchè la batteria dello smartphone dura poco? Ecco come aumentare l'autonomia

La durata della batteria degli smartphone è sicuramente il tallone d'Achille del settore. Sebbene negli ultimi tempi i produttori abbiano lavorato duramente per aumentare l'autonomia, anche tramite ottimizzazioni software, ancora in molti lamentano problemi di questo tipo. Ma come fare per aumentarne la durata?

Purtroppo, una ricetta ancora non è disponibile, e probabilmente non lo sarà mai. Tuttavia, almeno sulla base della nostra esperienza possiamo fornire qualche consiglio per capire come si può guadagnare qualche minuto.

Chiaramente, un ruolo principale sulla durata della batteria ce l'ha la luminosità dello schermo: la disattivazione della funzione "Luminosità automatica" potrebbe rappresentare un buon compromesso da questo fronte. Con un maggior controllo (soprattutto dove non c'è necessità di un'eccessiva luminosità su schermo) è possibile risparmiare qualcosa.

Non influiscono tantissimo invece le connessioni Bluetooth LE: essendo appunto Low Energy, la loro attivazione non comporta un battery drain eccessivo tale da giustificarne la disattivazione, così come il WiFi che consuma molta meno energia rispetto all'LTE. Discorso diverso per il 5G che, effettuando il download ed upload di dati a maggiore velocità assorbe più batteria.

Influiscono invece le app attive in background: consigliamo di disabilitare gli aggiornamenti in background in quanto il download dei dati può provocare un consumo di energia da parte dello smartphone.

Ovviamente, vi rimandiamo al nostro articolo contenente i trucchi per risparmiare batteria.