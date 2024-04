Perché le batterie hanno forme così diverse? Il motivo è serio

Nel cassetto degli utensili di ogni casa si nasconde una piccola giungla: una varietà di batterie dalle forme e dimensioni più disparate. Ogni tipo, dal cilindrico AA e AAA che alimentano orologi e telecomandi, alle ricaricabili al litio dei nostri smartphone, fino alle robuste batterie al piombo degli autoveicoli.

Questo assortimento non è casuale ma il risultato di secoli di innovazione e adattamento alle esigenze sempre nuove della tecnologia e della vita quotidiana. L'alba delle batterie risale al XIX secolo, con esperimenti semplici ma rivoluzionari, che aprirono la strada alla comprensione e all'uso dell'energia elettrica.

Da allora, ogni batteria è stata modellata non solo dalle leggi della fisica ma anche dalle mani della storia, adattandosi alle esigenze di potenza, dimensione e durabilità richieste dal tempo. La batteria al piombo, nata nel 1859, è un esempio di durabilità e potenza, essenziale per avviare le nostre automobili. Nonostante il suo peso e dimensioni, la sua affidabilità in condizioni estreme la rende insostituibile.

Al contrario, le esigenze più modeste di dispositivi come calcolatrici e bilance si accontentano delle più piccole e pratiche batterie alcaline, che nel corso degli anni hanno adottato forme standardizzate per adattarsi a una miriade di dispositivi. La vera rivoluzione è arrivata con le batterie al litio, che hanno superato i limiti delle precedenti tecnologie ricaricabili, offrendo maggiore capacità in minor spazio e con minor peso.

L'adozione di forme cilindriche, ereditate da processi produttivi preesistenti, ha permesso di accelerare la produzione e diffusione di questa tecnologia, diventata fondamentale per l'era digitale. A tal proposito: ecco come funzionano le batterie elettriche.

