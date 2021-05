Vi sarà capitato di bere un bicchiere di troppo e iniziare a sperimentare giramenti di testa e, nei casi in cui si abbonda particolarmente, perfino nausea. Bene, perché dopo aver bevuto troppo inizia a girare la testa? Quest'oggi cercheremo di rispondere alla domanda.

Prima di rispondere bisogna spiegare la funzione del nostro apparato vestibolare, essenziale per la spiegazione. L'apparato vestibolare è costituito da tre tubi (chiamati canali semicircolari) e dall'otolite, situata nell'orecchio interno. L'otolite è responsabile della rilevazione dell'accelerazione lineare, mentre i canali semicircolari, invece, sono responsabili del rilevamento dei movimenti rotatori.

I canali semicircolari sono riempiti con un fluido chiamato endolinfa e contengono una piccola membrana (chiamata cupula) che contengono, a loro volta, minuscole cellule ciliate che sono in grado di rilevare se la membrana si stia muovendo o no. Circa 10 minuti dopo aver bevuto una bevanda alcolica, l'alcol inizierà ad entrare nella membrana della cupula attraverso il flusso sanguigno.

Poiché l'alcol è più leggero del fluido nei canali semicircolari (endolinfa), la membrana - che ha iniziato ad assorbire la sostanza alcolica - inizierà a fluttuare. Quindi se per esempio dovessi sdraiarti su un fianco in quel momento, la membrana si piegherebbe e direbbe al cervello che stai girando intorno; questo meccanismo è quello che fa venire la nausea e fa girare la testa. Questo è anche il motivo per cui, quando siamo nel letto, iniziamo a sperimentare forti giramenti di testa.

Dopo qualche ora la sostanza sarà completamente rimossa dalla membrana, ma rimarrà ancora miscelata con il fluido dei canali semicircolari. Qui si sperimenterà l'effetto opposto di prima, poiché la membrana è ora più pesante del fluido dei canali semicircolari, si inizieranno a sentire i famosi "postumi di una sbornia".

A proposito di bere: ecco chi furono i primi a produrre alcol, mentre recentemente è stata individuata l'origine dell'alcolismo nel cervello.