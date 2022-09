Perché Bill Gates compra terreni agricoli? Non è per fare il contadino

È da lungo tempo che gli appassionati del mondo tech (e non solo) discutono degli investimenti di Bill Gates in terreni agricoli. Una delle questioni più dibattute è chiaramente il motivo per cui il fondatore di Microsoft ha deciso di intraprendere questa strada.

Ebbene, dovete sapere che di recente Gates ha lanciato un Ask Me Anything su Reddit, da cui come ben potete immaginare sono emerse diverse questioni interessanti. Tra quelle che hanno attirato maggiormente l'attenzione degli appassionati, però, c'è proprio la risposta di Bill relativamente a fattorie e terreni agricoli.

Alla domanda su "Cosa pensi di fare con tutti i terreni agricoli che hai acquistato?", che è la penultima dell'Ask Me Anything coinvolto, Gates ha risposto che investe nelle fattorie per aumentare la produttività. Tuttavia, Bill ha specificato che ci sono diverse variabili in gioco: ad esempio, terreni agricoli vicini alle città potrebbe finire per avere altri usi.

Insomma, è arrivata una risposta dal diretto interessato a un dubbio che si sono posti in molti. Va però aggiunto che di mezzo ci sono fondi di investimento che suggeriscono a Gates come investire al meglio le sue fortune, nonché che spesso figure di questo tipo puntano a terreni agricoli vedendoli come investimenti relativamente stabili e utili a diversificare il portafoglio.

Per il resto, se vi interessa venire a conoscenza di altre curiosità sul fondatore di Microsoft, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento su come andava Bill Gates a scuola. Spoiler: sono emersi anche in quel caso dei dettagli interessanti.