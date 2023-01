Perché Bill Gates vuole vendere tutto? C'è di mezzo una buona causa

In seguito alle dichiarazioni di Bill Gates sull'IA, torniamo a fare riferimento su queste pagine ad affermazioni legate al fondatore di Microsoft. Infatti, quest'ultimo ha spiegato il motivo dietro all'idea che sta balenando nella sua mente: "vendere tutto".

A tal proposito, come riportato anche da Gizmodo, nell'ambito di una recente sessione "Ask Me Anything" andata in scena su Reddit, Gates ha affermato di voler donare la maggior parte della sua ricchezza in beneficenza. D'altronde, già in passato il fondatore di Microsoft ha fatto riferimento a più riprese alla questione: in parole povere, Gates non vuole lasciare la sua fortuna ai figli, in quanto ritiene che questo non sarebbe fare loro "un favore".

Si punterà dunque a sforzi filantropici, tanto che, a quanto pare, anche larga parte dei terreni agricoli di Gates verrà utilizzata per scopi benefici. Va detto che è da lungo tempo che il fondatore di Microsoft, che ancora oggi si colloca al settimo posto tra gli uomini più ricchi del mondo col suo patrimonio netto di 103,6 miliardi di dollari, si sta dedicando alla ben nota Bill & Melinda Gates Foundation. "Tutto ciò che possiedo sarà venduto man mano che il denaro si trasferirà nella Fondazione", ha affermato Gates durante il succitato "Ask Me Anything".

Si fa riferimento a una Fondazione nata nel lontano 2000, che Gates ha creato con l'allora moglie Melinda (i due si sono separati nel 2021). Per il resto, va ricordato che nel 2010 è stata fondata anche Giving Pledge, organizzazione nata con l'aiuto di Warren Buffett che invita le persone più ricche a donare in beneficenza.