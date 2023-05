Perché dovrete cambiare l'username Discord? La spiegazione ufficiale

Dopo aver spiegato come pulire la cache di Discord, è giunto il momento di tornare a trattare il popolare servizio di chat vocale (e non solo) ben noto tra i videogiocatori. Infatti, in queste ore potreste starvi chiedendo perché vi viene chiesto di cambiare l'username.

Ebbene, come indicato anche da The Verge ed Engadget, nonché come spiegato direttamente in un post del blog ufficiale di Discord datato 3 maggio 2023, dovete sapere che la piattaforma sta "evolvendo gli username". In che senso? Se utilizzate da tempo Discord, sarete sicuramente a conoscenza del fatto che finora venivano utilizzati quattro numeri finali per indicare un determinato account.

Questo poteva potenzialmente consentire a due utenti di avere lo stesso username, con gli account omonimi che venivano "diversificati" banalmente mediante i numeri seguenti l'hashtag (ad esempio, #8936). Adesso però Discord ha deciso di "andare oltre" a questo metodo di identificazione degli account, puntando a una situazione in cui non ci saranno più profili omonimi (cosa che, come potete ben comprendere, poteva potenzialmente creare un po' di "confusione").

Questo significa che ogni utente deve scegliere un nuovo username univoco (che verrà indicato dopo la @). Da notare però che risulta comunque potenzialmente possibile scegliere un nome visualizzato già usato da altri, ma poi sarà l'username dopo la @ a servire all'effettiva identificazione dell'account. Insomma, la piattaforma sta cambiando un po' il metodo di gestione del tutto.

La richiesta di scegliere un username arriverà per tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane, ma adesso sapete le motivazioni per cui è stata presa questa decisione (Discord ha anche definito "debito tecnico" il tutto, indicando "username troppo complicati o oscuri" per essere ricordati). Per il resto, va detto che i precedenti quattro numeri finali avranno comunque un'utilità in futuro: questi rimarranno infatti disponibili come alias di un account, cosa che può permettere ai vostri amici di trovare il vostro profilo anche in quel modo.