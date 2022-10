Perché abbiamo bisogno dei computer quantistici? Ce lo dice la caffeina

Durante la settimana della tecnologia italiana, l'intervento di un ospite è riuscito a catturare l'attenzione di tutti i presenti. A cosa servono i computer quantistici?

Si è conclusa da pochi giorni l'Italian Tech Week, ovvero il più grande evento nazionale inerente il mondo della tecnologia e non solo. Ricco in ogni edizione di ospiti internazionali, è la principale sede in cui vengono snocciolate le ultime innovazioni in ambito scientifico.

Uno degli interventi in assoluto più interessanti, è stato senza dubbio quello di Simone Severini, professore ordinario di Fisica dell’Informazione alla University College of London (UCL). Dal 2018 è inoltre responsabile della divisione di tecnologie quantistiche in Amazon Web Services con sede a Seattle. Severini ha cercato di spiegare per il pubblico, in maniera semplice, il funzionamento e l'utilità di quei computer quantistici dei quali vi avevamo fornito le linee guida poco tempo fa.

È stata chiamata in soccorso una molecola che siamo sicuri vi risveglierà: la caffeina. Utilizzando la fisica classica e di conseguenza dei classici computer, servirebbe un Pc grande quanto l'intero pianeta Terra per riuscire a comprendere e spiegare il funzionamento o le interazioni tra i vari atomi della molecola. Con la rivoluzione portata dai nuovi approcci invece... cambierà tutto!

Adoperando un computer quantistico infatti, si potrà con "estrema semplicità" replicare letteralmente l'intera molecola, riuscendo a studiarla ed analizzarla. Lo stesso scienziato afferma infatti: "Così come il telescopio ci fa guardare più lontano, il computer quantistico ci permette di calcolare cose molto più complesse, come ad esempio il comportamento delle molecole."

Ma quando diverrà disponibile realmente tale tecnologia? La prima rete di Pc quantistici europei debutterà già nel 2023, con i primi due che dovrebbero essere collegati tra Francia e Germania.