Perchè il Bitcoin e le criptovalute sono crollate il 20 Settembre? Pesa il caso Evergrande

Il lunedì nero del Bitcoin e delle criptovalute sta avendo seguito anche oggi, martedì 20 Settembre. Il mercato delle criptovalute continua a soffrire e sono in molti a chiedersi cosa sia successo in poche ore.

Come dicevamo nella giornata di ieri, a pesare sul mercato azionario e delle criptovalute è il caso Evergrande, il colosso immobiliare cinese che è sucrassato dai debiti e che secondo molti potrebbe diventare la nuova Lehman Brothers.

Complessivamente, Evergrande è a rischio crac in quanto indebitata per 305 miliardi di Dollari, ma anche per non aver ripagato degli interessi sui prestiti bancari. Il presidente Xu Jiayin in una lettera inviata al proprio staff ha voluto rassicurare tutti affermando che presto i cantieri riapriranno presto per consegnare gli immobili ai clienti, ma è indubbio che l'incertezza ha portato gli azionisti a livello mondiale ad essere molto cauti e questo sentore ha tirato dietro anche il mercato delle criptovalute, soprattutto se si tiene in considerazione che il mercato cinese è molto florido per le monete virtuali. Alcuni analisti hanno evidenziato che molti investitori sono tornati all'oro che resta comunque il bene rifugio per eccellenza.

La data da tenere sott'occhio è quella del 23 Settembre, giovedì prossimo, quando scadranno le cedole per 83,5 milioni di Dollari