Perché si bloccano i video su Android? Alcune possibili cause su YouTube

Se basta un video YouTube di Alien per far crashare Android, per fortuna questo non vale per tutti i contenuti presenti sulla popolare piattaforma streaming che, invece, regala generalmente un'ottima esperienza d'uso. Ma cosa fare se questo non succede?

Molto spesso, infatti, può capitare per le ragioni più disparate che il vostro smartphone non riesca a eseguire correttamente un video in streaming su YouTube tra continui blocchi, salti di fotogrammi o video impossibili da riprodurre. Per nostra fortuna, abbiamo molte armi a nostra disposizione per riuscire a risolvere la questione.

Tanto per cominciare, è opportuno regolare la qualità del video (quindi la sua risoluzione) sulla base dello stato della nostra rete. Se siete in "qualità video superiore", per esempio, potreste provare a risolvere passando a una risoluzione inferiore per vedere se questo riesce a migliorare lo streaming video in termini di stabilità. Se questo è il caso, allora probabilmente la rete su cui siete connessi non è in grado di scambiare dati a una risoluzione maggiore. In generale, i requisiti di rete per le varie risoluzioni sono:

4K - 20 Mbps

1080p - 5 Mbps

720p - 2,5 Mbps

480p - 1,1 Mbps

360p - 0,7 Mbps

Se la copertura di rete non è il vostro problema, allora potete prendere in considerazione l'idea di un reset completo dell'applicazione di YouTube. Per farlo, vi basterà tornare nella home, premere e tenere premuta l'icona di YouTube finché non apparirà un piccolo popup con delle azioni rapide. Premete sulla piccola icona a forma di cerchio con una "i" al centro (informazioni) e verrete automaticamente trasferiti alla pagina di gestione dell'app, in cui potrete pulire la cache o l'intera memoria dell'app. Per farlo, da questa schermata dovrete recarvi su "Utilizzo memoria" e scegliere quale delle due opzioni preferite. Svuotando la cache l'app conserverà i vostri dati, mentre svuotando i dati verrà ripristinata come se fosse stata appena installata.

Infine, il problema di funzionamento potrebbe essere causato da una versione troppo datata dell'app sul vostro dispositivo. Per procedere, vi basterà aprire il Play Store e premere sulla vostra immagine di profilo in alto a destra. A questo punto scegliete "Gestisci app e dispositivo" per scoprire tutti gli aggiornamenti disponibili.

Non è assolutamente da sottovalutare l'aggiornamento delle app e dell'intero sistema per questioni di stabilità e funzionalità, ma anche per ragioni di sicurezza. Per questo motivo, potrebbe interessarvi scoprire come aggiornare Android alla versione più recente disponibile per il vostro smartphone.