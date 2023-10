Perché si bloccano i video su YouTube? Dalla pausa automatica agli errori

Dopo aver visto come cambiare i sottotitoli su YouTube torniamo a scavare tra le miriadi di opzioni della popolare piattaforma di streaming di Google per offrirvi qualche soluzione se la vostra app continua a bloccarsi in continuazione.

Se il problema riguarda il blocco automatico che entra in funzione dopo una lunga serie di video, la risposta alla vostra domanda è l'opzione "Ricordami di fare una pausa", che potrete disattivare direttamente dall'app su Android o su iOS semplicemente entrando nelle Impostazioni, alla voce Generali.

Se, invece, il vostro è un problema di riproduzione, bisogna procedere con ordine. Per prima cosa, verificate che l'app sia aggiornata all'ultima versione disponibile. Se sospettate un qualsivoglia problema di rete, a questo punto provate a riavviare il dispositivo, come da tradizione.

Se anche questo passaggio non è stato risolutivo, provate a pulire la cache sull'app YouTube e ad abbassare la qualità del video. Quest'ultimo passaggio potrebbe essere cruciale se la copertura di rete è problematica.

Infine, provate a controllare che il problema non riguardi gli auricolari: se vi capita anche con altre app, potrebbe essere ad esempio il connettore, oppure i comandi touch, se utilizzate degli auricolari wireless.

Un'ultima possibilità è quella che stiate utilizzando, più o meno consapevolmente, un'estensione che limita la comparsa di pubblicità. Ebbene, sappiate che YouTube sta correndo ai ripari contro gli Ad-Block e potrebbe essere opportuno disattivarlo.