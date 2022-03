Perché le bollette dell'elettricità stanno aumentando sempre di più ultimamente?

Ultimamente avrete sicuramente visto un aumento dei prezzi da pagare nelle bollette. Non siete i soli: in Europa e negli USA molti hanno visto un aumento esponenziale nella cifra da pagare, ma perché? I motivi sono tanti: inflazione, tagli del petrolio e nel gas naturale a seguito del conflitto in Ucraina... ma questo è solo l'inizio.

"L'Europa sta subendo un'impennata record dei prezzi dell'energia che non mostra segni di favoreggiamento", affermava Euronews nel novembre dello scorso anno. L'aumento si sta verificando anche negli Stati Uniti: "A gennaio, il conto per una residenza di New York che utilizzava 300 kilowattora di elettricità era di 123,65 dollari contro gli 82,80 dollari di dicembre, un aumento del 50%", riporta il Financial Times.

"Si tratta di un'impennata della domanda di energia man mano che usciamo dalle restrizioni imposte dalla pandemia, combinata con una ridotta fornitura di gas sul mercato globale", ha dichiarato Tim Gore, responsabile del programma Low Carbon and Circular Economy dell'Istituto per la politica ambientale europea (IEEP).

Ci sono altri fattori che aggravano il problema. Ad esempio in Europa sono state tolte le centrali a carbone dalla rete, una scelta che coincide con un periodo in cui l'energia eolica è stata inferiore a causa del tempo. La maggior parte degli aumenti ha anche a che fare con la legge di mercato della domanda e dell'offerta.

La domanda di combustibili fossili è crollata durante la pandemia; ma quando le restrizioni sono state revocate, è stato difficile aumentare rapidamente la domanda, quindi i prezzi dell'energia sono aumentati ovunque. Attualmente c'è poco da fare, se non quello di ridurre i consumi per avere una bolletta meno salata.