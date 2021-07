Perché le bombe nucleari, dopo l'esplosione, formano il fungo atomico?

Conosciamo tutti l'incredibile potenza e pericolosità delle bombe atomiche, strumenti di morte inventati dall'uomo e utilizzate per la prima volta durante il secondo conflitto mondiale. Dopo Hiroshima e Nagasaki le bombe non vennero più utilizzate per bombardare civili innocenti, ma vennero condotti numerosi test.

L'immagine più iconica di queste esplosioni è sicuramente quello che viene lasciato subito dopo: la nube che formerà un "fungo atomico". Perché si crea? In poche parole, subito dopo lo scoppio, si andrà a formare una nube caldissima che libera numerosi gas.

Come ben sappiamo, l'aria calda tende a salire verso alto e per questo motivo si crea una corrente ascensionale che trascina particelle come polvere e materiali fini a centinaia di metri d’altezza (in questo caso si è formato solamente in gambo del nostro fungo). Una volta che questo materiale raggiunge gli strati più alti dell'atmosfera, però, inizia a raffreddarsi.

Una volta raffreddato, il materiale della colonna si raffredda e comincia a ricadere verso il basso. Il materiale in caduta libera verso il basso andrà a formare una sorta di "cappello" e donerà all'esplosione la classica forma "a fungo" che tutti conosciamo.

Se un'esplosione nucleare si verificasse sulla Luna, avremmo la testa forma? No. "Hai bisogno di un'atmosfera", ha dichiarato a LiveScience Katie Lundquist, ricercatrice di ingegneria computazionale presso il Lawrence Livermore National Laboratory, in California.. "Non accadrà nel vuoto". L'ambiente senz'aria della luna non avrebbe modo di distorcere la sfera iniziale, e non ci sarebbero differenze nelle densità dell'aria per aspirare quel pilastro di materiale per far crescere la nuvola.