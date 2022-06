Ecco perché il Border Collie è la razza canina più intelligente di tutte

I Border Collie sono alcune delle razze di cani più laboriose che troverai. Hanno un lato amorevole e vivace, ma anche una personalità feroce e maniaca del lavoro. Ma poiché sono lavoratori così brillanti, ti viene da chiederti quanto siano intelligenti.

Secondo Stanley Coren, il Border Collie è la razza di cane più intelligente quando si tratta di addestramento all'obbedienza. In effetti, il cane più intelligente del mondo era un Border Collie che conosceva oltre 1.000 sostantivi. La capacità del Border Collie di allevare in modo efficiente le pecore richiede anche un tipo speciale di intelligenza canina. Inoltre, la razza è ottima nell'imparare dalle esperienze passate, suggerendo che hanno un QI adattivo elevato.

Non importa come lo guardi, il Border Collie è un cane estremamente intelligente. Ci sono molte ragioni per cui non sono secondi a nessuno quando si tratta di intelligenza del cane. Ma cosa li rende davvero intelligenti? Esaminiamo perché sono i "più intelligenti del mondo".

L'elenco delle razze canine più intelligenti aveva accelerato la popolarità dei Border Collie. Con questi cani in cima alla lista, molti potenziali proprietari hanno deciso di dare loro un'occhiata. Ma come facciamo a sapere che i Border Collie sono i cani più intelligenti?

Questa ricerca è stata in gran parte attribuita allo psicologo canino Stanley Coren. Ha avuto l'aiuto di 199 giudici del processo di obbedienza che hanno aiutato con la sua ricerca. E mentre la sua idea è stata inizialmente accolta con molte critiche, ha ricevuto un'enorme risposta.

Utilizzando i criteri di intelligenza del cane di Coren, i giudici dell'obbedienza hanno valutato e classificato diverse centinaia di razze canine. Con i dati dei giudici, Coren è stato in grado di finalizzare la sua lista delle razze canine più intelligenti. I suoi criteri per le prove erano i seguenti:

Il numero di ripetizioni necessarie affinché un cane di razza impari un comando sconosciuto. Come avrai intuito, meno ripetizioni sono necessarie, più alta è la classifica della razza. La percentuale di successo che una razza di cane obbedisce a un comando noto al primo tentativo. Maggiore è il tasso di successo, più intelligente e obbediente sarà la razza del cane.

Sebbene centinaia di cani siano stati inizialmente valutati per lo studio sull'intelligenza del cane di Coren, non tutte le razze canine hanno raggiunto il traguardo. Piuttosto, solo quelli che hanno ricevuto almeno 100 valutazioni sono finiti nella lista finale, per un totale di 138 razze.

Infatti, non hanno partecipato tutte le razze alle prove. Solo le razze canine riconosciute dall'AKC o dal canile canadese si sono unite alle prove. In altre parole, nessun cane misto o raro internazionale poteva essere valutato dai giudici.

Poiché i Border Collie sono stati riconosciuti sia dall'AKC che dal CKC, hanno partecipato. E grazie all'enorme popolarità del Border Collie, non hanno avuto problemi a qualificarsi per la lista finale.