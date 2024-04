Perché il Botswana invierà 20.000 elefanti in Germania? Il motivo è polemica

Botswana e Germania si sono trovati al centro di una controversia internazionale che potrebbe sembrare stravagante a prima vista: la possibile "esportazione" di 20.000 elefanti dal Botswana alla Germania.

Questa proposta inaspettata è emersa in risposta alle indicazioni tedesche di voler proibire l'importazione di trofei di caccia, una mossa mirata a contrastare il bracconaggio ma che, secondo il Presidente del Botswana Mokgweetsi Masisi, potrebbe complicare la coesistenza tra umani e animali nel suo paese.

Con un tono che lascia poco spazio all'interpretazione, il presidente ha dichiarato che l'offerta, benché possa sembrare incredibile, è seria, mettendo in luce le sfide quotidiane vissute dai cittadini botswanesi nel convivere con la più vasta popolazione di elefanti al mondo. Il Botswana, infatti, ospita circa 130.000 esemplari di questi maestosi mammiferi, con un tasso di crescita annuo che aggrava i già frequenti conflitti tra uomini e animali.

La sovrappopolazione di elefanti in aree limitate ha portato a tragici incidenti e significative perdite agricole, situazioni che hanno spinto il paese a considerare soluzioni drastiche, come il trasferimento di migliaia di elefanti in altri paesi africani (è vero che non dimenticano mai nulla?). Dal 2019, il Botswana ha revocato il divieto di caccia di trofeo introdotto cinque anni prima, sostenendo che questa pratica possa servire come strumento di controllo della popolazione e fonte di reddito per finanziare la conservazione della fauna selvatica.

Nonostante queste argomentazioni, gruppi per la tutela degli animali criticano aspramente la caccia di trofeo, ritenendola crudele e dannosa per l'ecosistema. A tal proposito, sapete che queste creature hanno delle interazioni uniche verso i morti?

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti oggi su