Perché queste bottiglie di vino sono state tenute per sei mesi in mare? C'entra la scienza

È capitato in passato che gli esploratori trovassero delle rare bottiglie antiche nei relitti. Tuttavia, nessuno vorrebbe immergere deliberatamente bottiglie di vino pregiato nel mare. Eppure, è esattamente ciò che hanno fatto le squadre di Hurtigruten e Rathfinny Wine Estate alla fine dello scorso anno... ma perché?

La storica compagnia di crociere norvegese e la cantina britannica hanno collaborato per condurre un esperimento soprannominato Havets Bobler, o Bolle dal Mare, per celebrare il 130° anniversario di Hurtigruten.

Il progetto ha coinvolto l'immersione accurata di 1.700 bottiglie di vino frizzante sigillate con cera a circa 34 metri di profondità nel Mare di Norvegia. In una posizione segreta e remota non lontana dal Circolo Polare Artico, il vino ha trascorso sei mesi sott'acqua a una temperatura media di 5 gradi Celsius.

A maggio, le squadre hanno riportato le bottiglie in superficie e le hanno assaggiate per vedere quale differenza, se presente, il tempo trascorso in acque fredde avesse apportato al gusto, alla consistenza e all'effervescenza del vino frizzante (stesso discorso con il vino rosso mandato nello spazio).

A causa delle basse temperature, della mancanza di luce e della maggiore pressione esercitata sulle bottiglie, il team ipotizzava che il prodotto finale potesse avere bollicine più morbide e un gusto più rotondo. Alla fine, tutto ciò era "solo speculazione", come racconta Tani Gurra, direttore delle bevande di Hurtigruten Norway, a Decanter's Martin Green.

Insomma, il sapore è rimasto lo stesso come se fosse stato riposto in un'ottima cantina.