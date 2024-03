Perché i bottoni delle camicie da uomo e donna si trovano su lati opposti?

Tra le curiosità che arricchiscono il mondo, una particolarmente affascinante riguarda i bottoni delle camicie, posizionati su lati opposti a seconda che siano destinate a uomini o donne. Questo dettaglio, che sfida la logica considerando la prevalenza di destri tra la popolazione, affonda le sue radici in una storia ricca di cultura e usanze.

La tradizione vuole che i bottoni maschili siano posizionati sulla destra, un retaggio dei tempi in cui i duelli a spada erano all'ordine del giorno, una disposizione pensata per non impigliare l'elsa durante la rapida estrazione dell'arma con la mano destra.

Questo costume, emblema di un tempo in cui l'abilità nel maneggiare la spada definiva il gentleman, ha influenzato non solo i capi militari ma l'intero guardaroba maschile. Per quanto riguarda il vestiario femminile, la collocazione dei bottoni sull'altro lato si dice fosse una convenienza per le dame dell'alta società, abituate a essere vestite dalle loro cameriere.

Questa pratica, nata in un contesto di lusso e servitù, avrebbe sottolineato uno status sociale elevato, manifestando l'opulenza di chi poteva permettersi aiuto nel vestirsi. Un'altra interpretazione lega questa scelta all'equitazione femminile, suggerendo che bottoni disposti in tal modo offrissero una migliore protezione dagli spifferi durante la cavalcata.

Nonostante le origini di questa tradizione si perdano nella notte dei tempi, essa persiste ancor oggi, un eco lontano di usanze e necessità di un'epoca ormai tramontata. Parlando di moda: sapete che i tacchi vennero inventati per gli uomini? In particolare venivano indossati dai Re.

