Ecco perché questo 'bruco zombie' vale più dell'oro

L'oro non è né l'elemento più prezioso sulla Terra né quello più raro. Esistono altre cose che valgono di più, come ad esempio il parassita più prezioso del mondo. Quest'ultimo è un fungo che infetta le Hepialidae, una specie di falene chiamate con il soprannome di "fantasma", che divorerà il suo ospite dall'interno e lo soggiogherà al suo volere.

Il fungo si riconoscere a causa di steli marroni che spuntano dal terreno ed è diventato uno dei prodotti biologici più preziosi sulla Terra. In Cina ha ottenuto il soprannome di “oro tenero”, con stime del suo valore che vanno da 20.000 a 40.000 dollari al chilogrammo... fino a 140.000 dollari per un esemplare particolarmente grande.

Il fungo è chiamato Ophiocordyceps sinensis (sì, è simile a quello di The Last of Us) ed è diventato così famoso perché si stima contenga circa 30 bioattività secondo un documento del 2013: “bioattività antiarteriosclerosi, antidepressione e antiosteoporosi, fotoprotezione, prevenzione e trattamento delle lesioni intestinali, promozione della capacità di resistenza e miglioramento della memoria di apprendimento."

Oltre a essere stato scoperto dalla scienza è stato utilizzato per 700 anni come ingrediente nella medicina tradizionale. Il micete, un tempo abbondante, è diminuito negli ultimi anni anche e soprattutto a causa dello sfruttamento eccessivo da parte dell'uomo, che ha deciso di speculare in maniera massiccia (ma anche a causa del cambiamento climatico).