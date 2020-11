Ecco perché i buchi neri sono considerati le cose più spaventose dell'Universo

Halloween è già finito, ma niente nell'Universo è più spaventoso di un buco nero, principalmente per tra ragioni: fanno a pezzi tutto quello che trovano (esseri umani, ovviamente, compresi), hanno appetiti insaziabili e infine, cosa più spaventosa di tutte, i buchi neri sono luoghi in cui le leggi della fisica vengono "cancellate".

Il primo buco nero ad essere confermato è stato Cygnus X-1, la sorgente di raggi X più brillante nella costellazione del Cigno. Da allora, sono stati scoperti circa 50 buchi neri in sistemi in cui una stella orbita attorno a un buco nero. Chiunque cada in un buco nero si troverà di fronte alla "spaghettificazione", un'idea resa popolare da Stephen Hawking.

Nella spaghettificazione, poiché la forza gravitazionale del buco nero aumenta sempre più avvicinandosi al "centro", la parte più vicina al centro verrebbe attratta più di quella lontana, col risultato che l'oggetto (o la persona) inizierebbe ad allungarsi e ad essere stirata in forme sempre più lunghe e sottili, finché non si spezzerebbe in parti sempre più piccole.

Negli ultimi 30 anni, le osservazioni con il telescopio spaziale Hubble hanno dimostrato che tutte le galassie hanno dei buchi neri al centro (tranne per alcuni rari casi). Il più grande buco nero (confermato!) scoperto finora pesa 40 miliardi di volte la massa del Sole, o 20 volte la dimensione del sistema solare (ve ne abbiamo già parlato in modo dettagliato). Alcuni di questi "mostri cosmici", inoltre, mangiano l'equivalente del nostro Sole al giorno.

Insomma, davvero spaventosi.