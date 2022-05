Perché il buco nero di Interstellar è diverso da quello scattato nelle foto recenti?

Gli affascinanti buchi neri fanno parte di quella classe di oggetti astronomici intrisi di misteri che, forse, non verranno mai svelati completamente. Tra teorie e ipotesi, sono stati però molto utilizzati in ambito fantascientifico in vari modi. Alcuni di questi sono stati protagonisti indiretti di storie, come accaduto con Interstellar.

Al centro del sistema stellare scoperto dai protagonisti del film di Christopher Nolan c'è proprio un buco nero che altera la gravità e il tempo intorno a sé. Questo buco nero di Interstellar ha una forma ben definita, con un corpo nero al centro dal quale non può scappare neanche la luce e un grande anello di materia che ruota intorno. Ma come mai il buco nero di Interstellar è diverso dal buco nero Sagittarius A scattato di recente?

A spiegare la motivazione è Kip Thorne, astrofisico che ha collaborato proprio con lo staff di Interstellar. Con un video, il genio contemporaneo ha spiegato che il buco nero Gargantua è visto in coincidenza con il piano di rotazione della materia e, per questo, ha la forma e le illuminazioni che tutti immaginiamo. Nel caso delle foto di Sagittarius A, invece, si deve fare il conto con una prospettiva diversa e soprattutto con la tecnologia dei nostri sistemi che non sono ancora in grado di proporre queste immagini e ricreazioni ad alta risoluzione.

Si tratta quindi di una semplice differenza di punti di vista. Un giorno magari riusciremo a esplorare quelle aree remote della galassia e mostrare che le rappresentazioni cinematografiche sono estremamente simili alla realtà.