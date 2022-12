Perché buttiamo via i nostri smartphone? Un sondaggio mostra le cause più comuni

Mentre le vendite degli smartphone colano a picco, un'interessante indagine statistica ci spiega qual è il motivo più comune per cui cambiamo telefono, decidendo di buttare via il nostro device e di passare ad uno di nuova generazione.

Un'analisi effettuata da Green Smartphones, infatti, rivela che circa 5,3 miliardi di smartphone sono stati buttati nel corso del 2022. Stando ai dati emersi dall'indagine statistica, realizzata sia tramite interviste dirette che con l'analisi delle ricerche di Google più comuni in tutto il mondo, emerge che il grosso di questi smartphone saranno inviati in discarica per via di problemi di ricarica.

In totale, il 33% degli smartphone buttati dai propri possessori viene gettato perché "non si carica", ovvero per problemi riconducibili al connettore di ricarica, alla batteria interna dello smartphone e all'usura di quest'ultima. La ragione più comune per cui uno smartphone smette di ricaricarsi, comunque, è che il suo connettore di ricarica è sporco o presenta dei detriti al suo interno: ciò significa che una semplice pulizia con un compressore ad aria potrebbe "salvare" il device.

Un altro 10% di smartphone cestinati presenta problemi al funzionamento del touchscreen. In questo caso, però, ci sono pochi rimedi "casalinghi" da tentare: spesso, un touchscreen difettoso implica una fine precoce per lo smartphone, anche se il resto del suo hardware è perfettamente funzionante. Seguono, tra le cause per cui ci disfiamo dei nostri vecchi telefoni, i problemi agli speaker e il surriscaldamento del device.

Tra le altre cause del riciclo degli smartphone, invece, troviamo i malfunzionamenti del microfono (8% degli smartphone buttati), la batteria che si scarica troppo velocemente, la rottura della fotocamera e quella del modem Wi-Fi (7% degli smartphone buttati ciascuno). Infine, con una percentuale di telefoni gettati in discarica inferiore al 5%, troviamo i guasti al Bluetooth, ai pulsanti del volume e a quello di accensione, nonché al GPS e, infine, alla ricarica wireless.