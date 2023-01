Perché questo paese della Calabria è una meta ambita dai rabbini di tutto il mondo?

Sapevate che esiste una zona della Calabria che è divenuta una meta privilegiata di moltissimi rabbini chassidici di tutto il mondo? Vediamo meglio il perché.

Oltre ad essere la regione in cui è presente una delle querce più antiche d’Italia, ogni estate in vista della preparazione della festa ebraica di pellegrinaggio Sukkot, i rabbini chassidici si recano nel piccolo paesino calabro di Santa Maria del Cedro per raccogliere a mano i migliori frutti di cedro per il loro lulav, ovvero quel particolare momento in cui poi verranno agitati insieme ad alcuni rami durante le preghiere.

La pianta di cedro, definito dal Torah "frutto dell'albero più bello", sarebbe arrivata in questa regione circa 2000 anni fa a seguito delle migrazioni ebraiche e sebbene esistano molteplici varietà in tutto il mondo, la comunità ebraica definisce quello calabrese, il più puro di tutti.

È proprio in questo peculiare luogo ogni anno, che per circa due settimane i frutteti si circondano di rabbini di lingua inglese, russa, ebraica e yiddish e delle loro famiglie. Questi con l'aiuto di agricoltori locali, ispezionano e analizzano i frutti in cerca del cedro perfetto.

Come infatti afferma Angelo Adduci, presidente del Consorzio del Cedro di Calabria: "L'estate è sempre stata un periodo speciale, da quando ho memoria, perché in quel periodo i rabbini vengono a trovarci" e aggiunge inoltre: "Queste visite sono ricordi familiari non solo per me, ma per tutti in città, e il rabbino Lazar è come uno zio per me. Fa parte della nostra infanzia e felice."

Dopo aver dunque finalmente svelato le vere origini della Calabria, appare evidente come questa terra spesso sottovalutata, sia letteralmente piena di misteri e curiosità da conoscere ed approfondire.