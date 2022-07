Perchè col caldo la batteria degli smartphone dura di meno?

La straordinaria ondata di caldo che sta colpendo l’Europa e l’Italia in questi giorni sta mettendo a dura prova non solo gli umani, ma anche i nostri dispositivi d’elettronica con cui ogni giorno interagiamo.

In situazioni come queste torna sempre d’attualità una documentazione di qualche anno fa di Apple che spiega come l’eccessivo caldo possa provocare danni irreversibili agli smartphone e dispositivi d’elettronica.

Apple ha spiegato che le batterie presenti sui suoi smartphone (che sfruttano la stessa tecnologia dei concorrenti), non sono in grado di resistere alle elevate temperature e per questo motivo potrebbero verificarsi comportamenti anomali per proteggerli. Su queste pagine, ad esempio, qualche settimana fa abbiamo spiegato perchè col caldo lo schermo di iPhone si oscura.

La motivazione è legata dal fatto che le batterie agli ioni di litio contengono dei fluidi che con il caldo estremo tendono ad evaporare, pur non uscendo dalla batteria. Ciò potrebbe causare danni all’accumulatore che accelerano il processo di deterioramento della batteria, facendo diminuire la carica massima e le prestazioni dello smartphone.

I consigli sono di evitare di lasciare gli smartphone eccessivamente al caldo (come in macchina o sotto il sole diretto), ma anche di utilizzare la rete WiFi il più possibile al posto di quella cellulare che tende a surriscaldare di più il dispositivo.