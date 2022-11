Perché il calore può arrivare fino a 1 miliardo di gradi ma il freddo solo fino a -273°C?

C'è uno strano fatto scientifico che riguarda il nostro Universo: se ci pensate bene, infatti, le temperature calde possono raggiungere anche miliardi di gradi, come all'interno dei nuclei delle stelle o alla nascita del cosmo, mentre le temperature fredde arrivano soltanto a -273°C, lo zero assoluto.

La temperatura di un oggetto o di una sostanza è dovuta al movimento delle sue molecole. Più caldo c'è, più le molecole si agitano, meno caldo c'è, meno si muoveranno. Ed è qui che entra in gioco la nozione di zero assoluto. Ci sarà un punto in cui le molecole saranno ferme, immobili e non c'è modo di rallentarle ulteriormente. Quindi: non è possibile raggiungere ulteriori temperature inferiori.

Questo limite non sembra esistere quando si parla di calore, o per lo meno non è stato ancora "trovato". La temperatura più calda mai creata in laboratorio è stata di 5 trilioni di Kelvin - la temperatura dell'Universo pochi istanti dopo il Big Bang - ed è stata sperimentata all'interno del Large Hadron Collider.

Esiste un limite di calore? Può darsi, ma non è stato ancora trovato. Molto probabilmente - secondo le leggi della fisica - potrebbe esistere in teoria qualcosa di 10.000 volte più caldo di quello che abbiamo raggiunto nei collisori di particelle. L'unico limite dipende dalla cosiddetta scala di Planck: la temperatura di Planck è equivalente a 1,4 x 10^32 Kelvin, una temperatura 100 miliardi di miliardi di volte quello che si può ottenere in un acceleratore di particelle.