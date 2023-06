Perché i calzini corti vengono chiamati 'fantasmini'?

Durante gli anni ’80, in Italia, divenne molto popolare l’utilizzo di calzini corti, indossati per la maggiore durante l’estate o durante le attività sportive. Queste calzature, oggi come allora, sono riconosciute con un curioso soprannome: “fantasmini”. Ma per quale motivo? Cosa c’entrano i fantasmi con i calzini?

Ebbene, sembra che il simpatico soprannome sia nato per rendere siffatti indumenti più “simpatici” ai bambini capricciosi. L’associazione ai fantasmi, in realtà, è molto logica: sono così piccoli che scompaiono sotto la caviglia, proprio come se fossero degli spettri. Inoltre, questo tipo di collegamento è rafforzato dalla leggerezza che caratterizza i calzini corti, i quali non sembrano nemmeno avvolgere il piede!

Quindi sì, ahinoi, non c’è nessuna storia entusiasmante dietro il soprannome fantasmini, ma è comunque interessante constare che questo nomignolo sia diventato assai noto in Italia. Essi furono ideati proprio per risultare invisibili una volta indossate le scarpe.

Di solito, vengono infilati insieme a dei comodi pantaloncini, rimanendo coerenti con il periodo stagionale in cui ritornano in voga. E voi? Amate i fantasmini? Oppure li odiate perché accusate una fastidiosa irritazione sopra al tallone, per lo sfregamento della calzatura con l’estremità posteriore della scarpa?

Insomma, ora sapete perché i calzini corti vengono chiamati in questo modo!