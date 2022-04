Perché i canali HD si vedono male su digitale terrestre? Soluzioni e ragioni

Dall’attivazione della codifica MPEG-4 su digitale terrestre, è cresciuta in maniera importante la lista di canali tv in alta definizione disponibili anche alle prime posizioni della guida TV. Tuttavia, alcuni utenti continuano a lamentare disservizi con la visione dei canali HD.

Partendo dal presupposto che è necessario disporre di un decoder e TV HD Ready, quindi in grado di supportare la codifica.

Se le immagini si bloccano oppure si vedono disturbate, o se in generale non riuscite ad ottenere un’esperienza di visione in linea con la qualità prevista dall’alta definizione, la prima cosa da fare è controllare che il cavo sia collegato correttamente e che sia completamente inserito nell’apposita porta: un contatto parziale infatti potrebbe provocare problemi con la visione e quindi provocare disturbi o problemi. Ovviamente, già che ci siete controllate anche che il cavo non sia danneggiato: in caso di problemi fisici va assolutamente cambiato.

Direttamente tramite le impostazioni del decoder e TV, spostatevi nel pannello dedicato alle informazioni relative alla potenza del segnale. Nel caso in cui questo sia debole, l’unica cosa che vi resta da fare è seguire la nostra guida in cui spieghiamo come aumentare la qualità del segnale del digitale terrestre, attraverso i vari approcci di cui abbiamo discusso.