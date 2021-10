Perchè i canali Mediaset su digitale terrestre sono 'provvisori'? C'entra il DVB-T2

Coloro che negli ultimi giorni hanno avuto modo di risintonizzare i canali TV su digitale terrestre avranno sicuramente notato che alle tre reti generaliste Mediaset è stato aggiunto il suffisso (provvisorio). Ma perchè e cosa vuol dire? C'entra il DVB-T2.

Come noto, lo scorso 20 Ottobre è partito lo switch off al DVB-T2 con il passaggio alla codifica MPEG-4 di quindici canali tematici di Rai e Mediaset.

Tuttavia, se avete fatto la ricerca canali avrete notato che Rete 4, Canale 5, Italia 1 e 20 Mediaset sono stati soprannominati "Rete 4 (Provvisorio)", "Canale 5 (Provvisorio)", "Italia 1 (Provvisorio)" e "20 Mediaset (Provvisorio)".

A differenza di quanto avvenuto in precedenza, però, questa dicitura non indica che nell'immediato futuro sono in programma grossi cambiamenti per quanto riguarda la numerazione. Piuttosto, si riferisce ad un conflitto di LCN con altri canali che hanno lo stesso numero, vale a dire Rete 4 HD, Canale 5 HD ed Italia 1 HD, che possono essere sintonizzati agli LCN 4, 5 e 6.

Nella settimana che si è da poco conclusa, sul digitale terrestre sono arrivati nuovi canali TV Mediaset, alcuni dei quali hanno cambiato la loro posizione su alcuni Mux. Come sempre, consigliamo di effettuare la sintonizzazione di TV o decoder per agganciare le novità.