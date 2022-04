Perché i canali TV sono disturbati? Le possibili ragioni e come risolvere

Dopo aver spiegato perchè la TV di sera non si vede, affrontiamo un’altra problematica che purtroppo è nota tra gli utenti che quotidianamente si affidano al digitale terrestre: la presenza di segnale disturbato.

A tutti sarà capitato di trovarsi di fronte a trasmissioni pixellate o con effetto “mosaico”. Questo problema potrebbe verificarsi per varie ragioni: ad esempio nella maggior parte dei casi si presenta quando ci sono forti piogge o problemi di natura esterna legati al maltempo o forti venti che spostano l’antenna e vanno a creare problemi di stabilità.

Tuttavia, non è da escludere che si tratti di un problema con l’impianto: in tal caso vi rimandiamo alla nostra guida che spiega come risolvere i problemi di ricezione col digitale terrestre: nella guida trovate tutti i dettagli che vi spiegano come fare per identificare la natura del disservizio e nel caso come risolvere. Paradossalmente, però, la prima cosa da fare è verificare che il cavo sia attaccato correttamente e che faccia contatto, in quanto nella maggior parte delle volte il disservizio è legato proprio a problemi di questo tipo. E’ chiaro che il problema più fastidioso ed estremo è rappresentato dalla direzione dell’antenna.

In quest’ultimo caso, su queste pagine è disponibile una guida che spiega come direzionare un’antenna per il digitale terrestre.