Perchè alcuni canali TV sono provvisori su digitale terrestre? C'entra DVB-T2 e MPEG-4

Continua anche oggi il refarming dei canali TV su digitale terrestre, nell'ambito della road map dello switch off al DVB-T2. Sono sempre più gli utenti che stanno sintonizzando i loro apparati e che di fronte si sono ritrovati canali con l'indicazione "provvisorio", ma perchè succede?

In nostro soccorso arriva ancora una volta la documentazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che sottolinea come l'etichetta "provvisorio" venga affibiata ai canali TV che prossimamente subiranno una variazione di tipologia.

I canali provvisori quindi a breve termine cambieranno frequenza, codifica o numerazione su telecomando (qui abbiamo riportato la numerazione aggiornata del digitale terrestre a seguito del debutto del nuovo canale TV di Mediaset).

Il MISE evidenzia che durante il processo di refarming (in atto in questi giorni in alcune zone d'Italia), inoltre, è probabile che si verifichino conflitti di numerazione tra due canali che potrebbero essere presenti sullo stesso numero. E' il caso di Canale 5 e Canale 5 HD: il primo viene sintonizzato come "provvisorio" e può essere sostato più avanti nella guida TV, dal momento che il principale è quello in alta definizione.

Questo ci riallaccia alla codifica MPEG-4: man mano che i canali passeranno al nuovo sistema, potrebbero verificarsi sempre più conflitti tra le due versioni e quindi potrebbero comparire più canali provvisori.